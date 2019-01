Ravel : Sonate n° 2 pour violon et piano en Sol majeur, par Waley-Cohen et Watkins

Comme s’il en usait pour mieux la malmener, Ravel use de la sonate comme d’un trait d’union entre deux périodes de son oeuvre.

La Sonate n° 2 pour violon et piano est une oeuvre de Maurice Ravel (1875-1937) composée entre 1923 et 1927. Elle naît de la rencontre avec la violoniste hongroise Jelly d’Arányi à qui son compatriote Béla Bartók a dédié lui aussi deux sonates. Si c’est la dernière œuvre de musique de chambre composée par l’auteur du Boléro, c’est aussi celle dans laquelle il pousse la forme classique de la sonate dans ses retranchements. Malgré une structure en trois mouvements, l’indépendance des parties de violon et piano semble atteindre un paroxysme alors jamais atteint.