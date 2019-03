Kalevi Aho : Sieidi, Concerto pour percussions par Martin Grubinger

Martin Grubinger interprète Sieidi, le Concerto pour percussions de Kalevi Aho. Il est accompagné par l'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Marzena Diakun. Enregistré le 15 mars 2018 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Quelle activité intense que celle du compositeur finlandais Kalevi Aho ! Auteur de dix-sept symphonies, il a également écrit de la musique de chambre, de l’opéra, et surtout une longue série de concertos. Et presque chaque instrument y trouve son compte, qu’il s’agisse du piano, du tuba, du violoncelle, de la contrebasse, de la clarinette, des saxophones soprano et ténor, de la trompette ou encore des percussions.

Il compose Sieidi, son concerto pour percussions en 2010. L’œuvre est une commande du London Philharmonic Orchestra, du Luosto Classic Festival (Finlande) et du Gothenburg Symphony Orchestra. Colin Currie et Martin Grubinger en sont ses principaux interprètes.