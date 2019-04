Ravel : Shéhérazade interprété par Karine Deshayes

La mezzo-soprano Karine Deshayes interprète Shéhérazade, trois poèmes pour chant et orchestre de Maurice Ravel. L’Orchestre National de France est placé sous la direction d’Emmanuel Krivine. Concert enregistré le 24 mars 2018 à l’Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Portée par le courant orientaliste qui fascine les artistes à l’aube du XXe siècle, la figure de Shéhérazade n’est pas s’en captiver les compositeurs. Le poème symphonique de Rimski-Korsakov créé en 1889 à Saint-Pétersbourg en est un exemple emblématique. Une dizaine d’années plus tard, c’est au tour de Maurice Ravel de s’intéresser à la conteuse des Mille et une nuits. En 1897, il prévoit de lui consacrer un opéra, mais le projet s’en tiendra à l’Ouverture.

Il revient à la charge en 1903 et, inspiré par des poèmes de Tristan Klingsor, compose trois mélodies pour chant et orchestre, regroupées sous le nom de Shéhérazade. Intitulées Asie, La Flûte enchantée et L’Indifférent, elles évoquent le charme, la volupté et le mystère qui parent l’Orient de ses plus belles couleurs. L'oeuvre est créée à Paris le 17 mai 1904.