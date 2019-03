Gounod : Sapho air "O ma lyre immortelle" par Kate Aldrich et l'Orchestre national de France

La mezzo-soprano Kate Aldrich chante l'air de Sapho "Ô ma lyre immortelle", extrait du 3e acte de Sapho, composé par Charles Gounod en 1851. Elle est accompagnée par l'Orchestre national de France sous la direction de Jesko Sirvend. Extrait du Gala Gounod donné le 16 juin 2018.

Indispensable dans Le Prophète, Pauline Viardot soumit son réengagement à l’Opéra de Paris à la création d’un ouvrage dont Gounod écrirait la musique : « Un sujet court, sérieux, ayant un rôle de femme pour sujet principal.» Le livret d’Émile Augier, reprenant la confusion entre la poétesse et une autre Sapho célèbre pour sa passion fatale, s’achève par le suicide de l’héroïne. Pour ces adieux, Gounod reprit une mélodie de 1841 sur le Lamento de Gautier (« Ma belle amie est morte »). Berlioz, ému aux larmes, écrivit : « C’est un cœur qui se brise et dont on compte les derniers battements, c’est l’amour indicible qui exhale sa suprême plainte, c’est le râle de la mer attendant sa proie, ce sont tous les bruits mystérieux des plages désertes, toutes les harmonies cruelles d’une nature souriante, insensible aux douleurs de l’être humain. C’est beau, mais c’est très beau, miraculeusement beau ! »