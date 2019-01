Schubert : Rondo brillant pour violon et piano en si mineur D 895, par Mohri et Delahunt

Composé en 1826 par Franz Schubert (1797–1828), le Rondo brillant pour violon et piano en si mineur reflète le génie unique du compositeur autrichien.

Malgré l’abondance de sa production, le Rondo brillant pour violon et piano en si mineur l’une des rares pièces que Franz Schubert ait composées pour un tel duo, destinée au violoniste Josef Slavik et au pianiste Karl Maria von Bocklet.

C’est après une introduction Andante très dramatique que commence le rondo à proprement parler avec son alternance entre refrains et couplets. Très virtuose, l’oeuvre joue sans cesse sur les changements d’humeur entre les modes majeurs et mineurs et laisse ainsi voir toute la gamme d'émotions traduites dans ses pages du compositeur allemand.