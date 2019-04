Gounod : "Roméo et Juliette", Entracte symphonique et Air de Juliette par Elsa Dreisig et l'Orchestre national de France

L'Orchestre national de France sous la direction de Jesko Sirvend jour l'Entracte symphonique de "Roméo et Juliette" composé en 1867 par Charles Gounod, ainsi que l'Air de Juliette "Ah ! viens ô liqueur mystérieuse" avec la soprano Elsa Dreisig. Extrait du Gala Gounod enregistré le 16 juin 2018.

Le prélude de l’acte 4 introduit le spectateur dans la chambre de Juliette. Les mouvements mélodiques internes des altos et des violoncelles divisés sont à l’image des tensions qui s’épanouissent et se résolvent dans l’euphorie du bonheur partagé. La scène dans laquelle Juliette absorbe le philtre faussement mortel, n’a été donnée ni à la création ni lors des premières reprises de l’ouvrage. Elle dépassait les capacités vocales et l’endurance de Mme Carvalho mais, à ce stade de la représentation, ses exigences seraient fatales à toute cantatrice. Par la suite, seul fut rétabli le second volet (« Amour, ranime mon courage »). Le premier (« Ah ! viens, ô liqueur mystérieuse ») ne fut chanté en scène qu’en 1983, à Strasbourg, par Anne-Marie Blanzat prudemment exemptée de la moitié initiale du second. On entendra donc pour la première fois les deux volets dans leur intégralité.