Verdi : Rigoletto (Chorégies d'Orange) avec Nadine Sierra, Leo Nucci...

Alain Guingal dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France dans Rigoletto, opéra de Giuseppe Verdi. Avec Nadine Sierra dans le rôle de Gilda, Leo Nucci en Rigoletto, Cornelia Oncioiu en Giovanna, Marie-Ange Todorovitch en Maddalena... Opéra enregistré le 11 juillet 2017 en direct du Festival des Chorégies d'Orange.

Giuseppe Verdi écrit Rigoletto en un élan, en seulement 40 jours ! Mais malgré une composition rapide, l’œuvre connaît maints remous et se heurte à la censure. Sa création est loin d’être acquise. Inspiré du drame de Victor HugoLe Roi s’amuse – drame interdit dès sa première représentation à la Comédie Française en 1832, son sujet fait scandale.

Et cette fois-ci, le Teatro di San Carlo de Naples, avec qui Verdi a déjà collaboré, refuse de donner l’opéra. Face à « l’immoralité » et à la « trivialité » de certains passages, la Fenice de Venise, dépendante du bon vouloir d'un gouverneur autrichien, se montre tout aussi difficile, comme le souligne la musicologue Claire Delamarche. Il n’est pas envisageable de faire mourir l’héroïne dans un sac ni d’entendre chanter un bouffon. Et mettre en scène un roi de France libertin peu de temps après la révolution de 1848, voilà qui risque de déplaire...

Si Verdi apporte quelques modifications, changeant les noms des personnages et transposant l’intrigue de la cour de France à celle d’un duc de Mantoue fictif, l’essentiel demeure. Hors de question de renoncer à ce qui fait la force du livret. Finalement programmée le 11 mars 1851 à la Fenice, l’œuvre se voit couronnée d’un immense succès.