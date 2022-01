Richard Strauss : Le chevalier à la rose, suite

Sous la direction de Mikko Franck, l'Orchestre philharmonique de Radio France joue la suite du Chevalier à la rose de Richard Strauss. Extrait du concert donné le 17 décembre 2021 à la Maison de la Radio et de la Musique.

« J’ai réalisé le scénario complet, tout frais, d’un opéra-comique, avec des personnages et des situations d’une drôlerie marquée, une action haute en couleur et frisant la pantomime, accordant quelque place au lyrisme, à la plaisanterie et à l’humour. Cadre : la Vienne de Marie-Thérèse. Pour le dernier acte, inventez une valse viennoise démodée, mi-suave, mi-effrontée, qui imprègnera tout l’acte. »

Malgré l’anachronisme de faire entendre une valse au XVIIIe siècle, Richard Strauss se plia à cette suggestion de son librettiste Hugo von Hoffmannsthal, en écrivant pour leur opéra commun, Der Rosenkavalier, une série de délicieuses valses. Il y aurait donc un héritier moderne au Roi de la valse Johann Strauss fils, même s’il n’y a aucun lien de famille entre les deux musiciens, malgré leur homonymie.

L’opéra triompha dès sa création à Dresde en 1911. Deux ans plus tard, il était présenté à Londres et à New York, programmé au Teatro Colon de Buenos Aires en 1915… Sa notoriété mondiale fut telle que le compositeur aurait déclaré, en ouvrant fiévreusement la porte de son chalet bavarois à un officier américain en 1945 : « Je suis Richard Strauss, le compositeur de Rosenkavalier et de Salomé »… L’année précédente, tandis que Strauss mettait au point une deuxième suite de valses extraites de l’opéra (la première date de 1934), l’Orchestre philharmonique de New York, placé sous la direction de son directeur musical Artur Rodziński, créa le 5 octobre 1944 une autre suite orchestrale, probablement conçue par ce dernier. Elle remporta aussitôt un très vif succès et Strauss en autorisa la publication l’année suivante. C’est elle qui sera jouée ce soir.

Cette suite reprend les toutes premières notes de la partition, évoquant l’acte d’amour accompli par la Maréchale et son jeune amant Octavian (Strauss avait déjà eu recours à sa flamboyante palette orchestrale pour dépeindre en 1901, dans son opéra Feuersnot, les soubresauts d’un ébat charnel). Apparaît alors le thème de la présentation de la Rose d’argent, puis le duo entre Octavian et Sophie. L’entrée du baron Ochs est marquée par une série de dissonances, avant que résonne la première valse, puis le sublime trio de la Maréchale avec Octavian et Sophie…