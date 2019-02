Webern : "Ricercare", extrait de "L'Offrande musicale" de Bach

L'Orchestre national de France dirigé par James Feddeck interprète le "Ricercare" extrait de "L'Offrande musicale" de Jean-Sébastien Bach, dans la version orchestrée par Anton Webern.

Membre de la Seconde Ecole de Vienne, Anton Webern orchestre le Ricercare à six voix de Bach entre décembre 1934 et avril 1935. L’œuvre, créée le 25 avril 1935 à Londres, porte l’empreinte de la « mélodie de timbres » (la Klangfarbenmelodie) une esthétique chère à Webern théorisée par son mentor Arnold Schoenberg dans son Traité d’harmonie (1910). Webern « déplace [ainsi] aux différentes voix les thèmes et les phrases musicales, dans un constant changement de timbres et de textures », explique Pierre-René Serna. Ici, pas de solo instrumental ; c’est l’assemblage des différentes interventions qui édifie la mélodie globale.