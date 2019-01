Knussen : Reflection, pour violon et piano, op. 31a, par Waley-Cohen et Watkins

Compositeur contemporain incontourbable, Knussen signe avec cette pièce une oeuvre aquatique où miroitent ensemble piano et violon.

Pour violon et piano - Création française.

Reflection est une oeuvre en trois parties du compositeur anglais Olivier Knussen né en 1952. Composée en 2016, la pièce joue avec le thème du miroir et s’inspire d’un tableau de Gauguin représentant une nageuse bretonne. Que ce soit dans la mélodie principale, vite rattrapée par son inversion, ou dans la structure générale de l’oeuvre puisque chaque partie reflète en quelque sorte les deux autres, Knussen dévoile encore ici toute sa maîtrise en faisant rimer concision et générosité, complexité et transparence. Reflection a été composé pour la violoniste Tamsin Waley-Cohen accompagnée du pianiste Huw Watkins dans le cadre de la tournée des salles de concerts européennes Rising Stars sélectionnant les meilleurs solistes.