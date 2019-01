Iannis Xenakis : "Rebonds B" par Emmanuel Curt

Le percussionniste Emmanuel Curt joue "Rebonds B" de Iannis Xenakis. Extrait du concert du dimanche 14 janvier 2018 en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Composé en 1987-1988. Créé le 1er juillet 1988 à la Villa Médicis (Rome) par Sylvio Gualda. Publié par les éditions Salabert.

Du début à la fin de sa carrière, Iannis Xenakis écrivit régulièrement pour les instruments à percussion, explorant leur univers sonore de manière alors inouïe, depuis les sept percussions de Metastasis en 1954, jusqu’à Omega pour percussionniste solo et treize autres musiciens, sa dernière œuvre (1997), en passant par Nomos Gamma, Persephassa, Psappha, Dmaathen, Pléiades ou Kassandra. Composé en 1987-1988, Rebonds est formé de deux grandes sections A et B, que l’interprète peut jouer dans l’ordre qu’il souhaite. Tandis que la section A fait seulement appel aux instruments à peaux, la section B sollicite en plus les cinq wood-blocks.

Pour la musicologue Cécile Gilly, « Rebonds fait partie d’un groupe d’œuvres où s’affirme une plus grande régularité rythmique. La partie B est caractérisée par un rythme de bongo régulier que vient briser la grosse caisse par des accents décalés, les cinq wood-blocks interrompant plusieurs fois le discours dans un tempo plus rapide. À part de très rares exceptions, la nuance est toujours fortississimo. L’écriture que Xenakis fait subir à la percussion ne cherche pas de solutions dans les résonances, elle se limite volontairement à l’impact. Comme chez Varèse, le grand précurseur en la matière, l’emploi des percussions est un des multiples moyens qu’utilise Xenakis pour sortir des sentiers battus des hauteurs de sons traditionnels. Si une référence devait être choisie dans cette conception musicale, c’est moins dans notre civilisation mais plutôt dans le souvenir des musiques extra-européennes que l’œuvre de Xenakis semble s’enraciner, par sa violence toute primitive.