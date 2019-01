César Franck : Quintette pour piano et quatuor à cordes, par Eric Le Sage et le quatuor Arod

Un quintette en fa majeur, composé en 1879 : César Franck dédie son œuvre en trois mouvements au compositeur Camille Saint-Saëns.

Président de la société nationale de musique, César Frank propose le premier grand quintette du répertoire français. Trois mouvements structurent cette œuvre pour piano et cordes : tendre, mais avec passion selon les indications de Franck, la première atmosphère est intitulée molto moderato quasi lento. Son caractère dramatique s’accentue de chromatismes et se complexifie par son langage musical. Après son introduction dramatique, le deuxième mouvement lento con molto sentimento propose un thème lent et élégiaque. Une mélodie en la mineur jouée au violon, soutenue par la cadence régulière d’accords au piano. Le dernier mouvement, allegro non troppo ma con fuoco reprend les thèmes exposés précédemment dans une atmosphère fougueuse. Selon le musicologue Jean Gallois, ce quintette pour piano et cordes de Franck est un véritable poème romantique.