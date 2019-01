Fauré : Premier quatuor avec piano, op. 15

Un nouveau souffle donné à la forme alors un peu usée du quatuor.

Publiée en 1879, le Premier quatuor avec piano de Gabriel Fauré (1845-1924) a connu un assez grand succès à sa création. Héritier d’un certain renouveau autour de l’usage du quatuor à cordes et inspiré notamment par Camille Saint-Saëns (op. 41), celui-ci séduit d’emblée les interprètes et le public par sa fraîcheur, sa créativité et tout particulièrement son Scherzo étincelant, dont Marcel Proust lui-même s’inspirera.