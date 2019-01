Debussy : Prélude pour piano n°12 "Feux d'artifice", joué par Coppola

Un des fameux préludes de Debussy joué par le pianiste français Guillaume Coppola dans une interprétation laissant toute sa place à l'introspection.

Extrait du second livre de préludes que le compositeur français Claude Debussy écrit entre 1909 et 1913, Prélude pour piano n°12, sous-titré "Feux d'artifice", est un chef d'oeuvre de la musique impressionniste où l'auditeur est invité à la rêverie. À la manière de Chopin, Debussy signe en effet une suite d'oeuvres indépendantes, toutes plongées dans cette même atmosphère nocturne et mystérieuse.