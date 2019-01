Chopin : Prélude pour piano en mi mineur op 28 n°4 joué par Coppola

Guillaume Coppola interprète avec brio une des œuvres phare de Chopin pour piano.

Composés entre 1835 et 1839 par Frédéric Chopin (1810-1849), ces vingt-quatre préludes pour piano sont des pièces assez courtes inspirées de Bach qui explorent chacune des vingt-quatre tonalités (douze majeurs et douze mineurs). De durées inégales, le plus court faisant trente secondes et le plus long cinq minutes, ces vingt-quatre préludes auront une influence déterminante sur Scriabine, Debussy et Prokofiev.