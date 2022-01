Porter Grainger / Everett Robbin : Bullets Over Broadway "Ain't Nobody's Business"

Extrait de la grande émission “42e rue fait son show” du 13 décembre 2021, en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et présentée par Laurent Valière.

Charles Schmitt (soliste), Darwin Carreno, Julian Bringer, Kellian Faou, Loïc Fleury, Théophile Delep, Benjamin Cohen, Clément Malet, Janis Palu, Merwan Benmansour, Alexis Duclout, Gerson Cristovao, Martin Brett, Pierre-Antoine Suarez, Robin Ganacheau et Simon Draï (choeurs) de l’École de comédie musicale ECM, interprètent "Ain't Nobody's Business" de la comédie musicale "Bullets Over Broadway" (Musique : Porter Grainger - Paroles : Everett Robbin - Orchestration Patrice Peyriéras), accompagnés du Grand Orchestre de 42e rue et les musiciens de l'Orchestre national de France, sous la direction de Patrice Peyriéras.