Chausson : Poème pour violon et piano, op. 25, par Bouchkov et Delahunt

Du dialogue à l’improvisation : le talent merveilleux d’Ernest Chausson.

Le Poème pour violon et piano d’Ernest Chausson (1855–1899), composé entre 1892 et 1896, est à l’image de la carrière musicale du compositeur, original. Rentré tardivement au Conservatoire au moment où d’autres en sortent, Ernest Chausson a toujours gardé une certaine audace. Un trait de caractère que l’on retrouve dans cette pièce concertante – la seule dans toute sa production. Il n’y a qu’à entendre la façon unique et osée qu’il a de traiter les motifs mélodiques ou la forme générale : subtilement, le compositeur laisse son auditoire face à une longue improvisation, technique et fabuleuse.