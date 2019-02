Boesmans : Pinocchio avec Stéphane Degout, Vincent Le Texier, Chloé Briot…

Le Klangforum Wien placé sous la direction d’Emilio Pomarico interprète Pinocchio de Philippe Boesmans. Mise en scène de Joël Pommerat. Avec Stéphane Degout, Vincent Le Texier, Chloé Briot… Opéra enregistré le 9 juillet 2017 au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence.

Un pantin qui voulait devenir un vrai petit garçon, dont le nez s’allonge et qui se retrouve confronté à un monde sans pitié, cela vous dit quelque chose ? Le Pinocchio de Joël Pommerat reprend à bien des égards le feuilleton de Carlo Collodi publié en 1881. Une histoire merveilleuse, épique, enfantine, mais qui traite aussi de sujets presque « politiques », comme l’explique le Joël Pommerat dans une interview accordée à la musicologue Aurélie Barbuscia.

« Pinocchio est une utopie qui aspire à devenir une réalité. Son histoire parle donc du conflit entre fiction et réalité, mensonge et vérité, entre l’artificiel et l’authentique. Elle raconte le passage d’un état de chose à un état d’humain. Elle parle donc de l’humanité ».

Le pantin vient au monde avec la conviction qu’il en est le centre. Une erreur de jugement qui va lui causer bien des embarras, mais aussi lui apprendre la vie. Ce pourquoi on peut parler de Pinocchio comme d’un conte initiatique, un récit d’apprentissage.

Joël Pommerat est un habitué des contes pour enfants. Hormis Pinocchio, il propose une adaptation du Petit Chaperon rouge en 2004 et de Cendrillon en 2011. Sa collaboration avec le compositeur Philippe Boesmans date quant à elle de 2014, année où les deux hommes unissent leur créativité autour de la production Au Monde, créée au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles.

Dans Pinocchio, Philippe Boesmans fait intervenir un orchestre de chambre composé de 19 musiciens ; les différents rôles se répartissent quant à eux entre six chanteurs. Celui de Pinocchio est écrit pour une jeune soprano travestie, ici Chloé Briot.