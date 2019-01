Astor Piazzolla : Pièce pour contrebasse, accordéon, piano et violon - Thiery, Soulard, Le Sage, Pascal

Le compositeur phare du tango argentin étend son champ musical à quatre instruments.

Quatre instruments seulement animent la Pièce pour contrebasse, accordéon, piano et violon d’Astor Piazzolla. Bandonéoniste et compositeur argentin du XXème siècle, il influence considérablement l’univers musical du tango. Dans cette œuvre aux accents tristes et aux formules rythmiques propres à son style inimitable, Piazzolla démontre sa capacité à allier différents instruments. Chaque musicien contribue à mettre en valeur la symphonie proposée, comme si les lignes des partitions se confondaient.