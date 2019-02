Jean-Baptiste Lemoyne : Phèdre

Une œuvre monumentale, interprétée dans sa forme réduite.

Lorsque Jean-Baptiste Lemoyne compose ses premières tragédies lyriques à partir de 1780, il les imagine faites pour la célèbre soprano Saint-Huberty, au tempérament aussi flamboyant que sa voix. Et cette œuvre ne déroge pas à la règle. Avec une mise en scène qui résonne avec la Phèdre de Racine, Marc Paquien dirige cette œuvre dans un format adapté pour quatre chanteurs et dix instruments par Benoît Dratwicki. Une magistrale mise en musique des tensions et des drames qui se jouent dans cette légendaire tragédie lyrique en trois actes, sur un livret de François-Benoît Hoffmann.