Gounod : Petite symphonie pour vents, sous la direction de Mikko Franck

L'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck interprète la Petite symphonie pour vents de Charles Gounod. Enregistré le 27 janvier 2018 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Ce n’est que dans les années 1880 que Charles Gounod revient à la symphonie, après trente ans de silence dans ce domaine – ses Première et Deuxième symphonies sont respectivement créées en 1855 et 1856.

Mais cette fois-ci, le compositeur français prend le contre-pied de ce qui se fait et opte pour un effectif réduit à neuf instrumentistes. « Voyant croître l’ambition et les effectifs de la symphonie, il répondit par une quasi-sérénade prémonitoire de l’esprit des années 1920 (Poulenc, Stravinsky) : la Petite Symphonie pour vents », précise Gérard Condé.

L’œuvre est créée le 30 avril 1885 dans l’ancienne Salle Pleyel par son dédicataire, le flûtiste Paul Taffanel et sa Société française de musique de chambre pour instruments à vent. Suivant la forme traditionnelle de la symphonie, elle débute par une lente introduction immédiatement suivie d’un Allegretto. L’Andante cantabile où le thème passe successivement de la flûte au hautbois puis à la clarinette se veut doux et serein. Le Scherzo adopte quant à lui « les couleurs de la chasse » et son Trio celles de la « danse pastorale ». Enfin, l’œuvre s’achève par Allegretto animé.