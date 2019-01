Takemitsu : Pause ininterrompue pour piano n°3 "A Song of Love", joué par Coppola

Cette courte pièce du compositeur japonais, interprétée par le pianiste français Guillaume Coppola, happe l'auditeur pour ensuite mieux l'abandonner au silence final.

La Pause ininterrompue pour piano n°3 A Song Of Love est une oeuvre du compositeur japonais Tōru Takemitsu (1931-1996). Composée en 1952 à un moment où, encore jeune, il découvre la musique occidentale et particulièrement Debussy, elle est constituée de trois parties, inspirées chacune de poèmes signés Takiguchi Shuzo. Elle recoupe en effet pas mal de ses influences tout en arrivant, comme son oeuvre globale, à faire le pont entre l'Orient et l'Occident. Cette troisième partie rappelle même certains morceaux de jazz, Takemitsu étant alors déjà un fan de Duke Ellington. Tout du long, on a l'impression d'une recherche, sans cesse renouvelée, puis arrêtée, laissant l'auditeur en suspens.