"Onhe Dich" et "Tomorrow" par Isabelle Georges et Jeff Cohen

Durée : 5 minutes

La chanteuse Isabelle Georges et le pianiste Jeff Cohen interprètent "Ohne Dich", extrait de "Die Stumme Serenade" d'Erich Wolfgang Korngold et "Tomorrow", tiré de "The Constant Nymph" d'Erich Wolfgang Korngold et de Margaret Kennedy. Extrait de l'émission "42e rue" enregistrée le 28 mai 2017 au studio 105 de la Maison de la Radio.