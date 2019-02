Luciano Berio : O King – avec Nora Fischer

Une pièce composée en 1967, suite à une commande des « Aeolian Chamber Players », l’ensemble qui donne la première au Baldwin Wallace College de Berea.

O King est un hommage au pasteur baptiste afro-américain Martin Luther King. Militant pacifique de la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs aux Etats-Unis, il est assassiné en 1968 et élevé au rang de martyr. En guise d’effectif, Luciano Berio fait appel à la flûte, la clarinette, le violon, le violoncelle, le piano et une voix mezzo-soprano. Progressivement, cette dernière reconstitue le nom du pasteur avec les phonèmes correspondant aux voyelles et à la consonne k, jusqu’à prononcer : « O Martin Luther King ».