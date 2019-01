Vivaldi : Nulla in mundo pax sincera RV 630, par Claire Lefilliâtre, sous la direction de Stéphane Fuget

Un motet en quatre parties, composé en 1735 dans la Sérénissime. Le talentueux Padre Rosso le confie aux cantatrices du Seminario musicale dell’ospedale della Pietà.

« Il n’y a pas de paix sincère dans le monde », ou Nulla in mundo pax sincera RV 630 est un motet qui concerne la foi en Jésus et les ruses du Diable. Brillante dans les vocalises et très haute dans la tessiture, Vivaldi compose cette œuvre vocale sacrée pour la Pietà – établissement vénitien singulier, à la fois conservatoire et orphelinat de jeunes filles. La pièce s’ouvre, dans une aria initiale, sur une présentation de la sérénité qu’apporte la foi en Jésus. S’enchaînent un récitatif complexe et une aria qui mettent en garde face aux ruses du diable. Pour son Alleluia final, Vivaldi fait rivaliser la voix avec les violons.