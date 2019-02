Dowland : Now, o now, my needs must part avec Amel Brahim-Djelloul

Une oeuvre révolutionnaire dans l'histoire de la musique anglaise et l'une des plus belles oeuvres de Dowland interprété ici par l'Achéron et l'Ensemble Sultan Veled

Now, o now, my needs must part par John Dowland est une oeuvre bien particulière du répertoire élisabéthain. Publiée en 1597 dans The First Booke of Songes or Ayres, elle fait partie des œuvres pionnières par son utilisation d'un instrument en support harmonique de la voix. Bien que parfaitement naturelle pour nous, cette technique apparaît alors comme tout à fait novatrice à l'époque. Cette chanson en particulier constitue un parfait exemple de ces premiers essais, tout en déployant une véritable mélancolie aux accents quasiment funèbres. Les paroles de la chanson parlent d'un homme se lamentant du départ de sa femme, ce qui correspond bien à la tonalité globale de ce morceau qui constitue l'un des plus touchants du compositeur anglais.