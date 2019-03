Debussy : "Nocturnes" sous la direction de Mikko Franck

Mikko Franck dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France dans les "Nocturnes" de Claude Debussy. Enregistré le 15 septembre 2017 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

A l’origine, les Nocturnes de Claude Debussy étaient pensés pour orchestre et violon, mais cette version, écrite pour Eugène Ysaÿe, ne vit jamais le jour. Celle que nous connaissons fut composée entre 1897 et 1899. Debussy opta finalement pour un triptyque symphonique, triptyque qui lui aurait demandé plus d’efforts que Pelléas et Mélisande (Hélène Cao).

Nuages et Fêtes, les deux premiers Nocturnes, sont créés en décembre 1900 aux Concerts Lamoureux. L’œuvre est donnée en intégralité un an plus tard. Sirènes, la troisième partie, requiert un chœur féminin et est réputée pour être difficile à mettre en place, comme le souligne François-René Tranchefort.

en savoir plus émission Musicopolis Claude Debussy à Paris en 1902 (1/5)

L’œuvre porte le même nom qu’une série de tableaux signée James Whistler, un proche de Stéphane Mallarmé. Les deux Nocturnes sont souvent mis en miroir, notamment pour leur côté vaporeux et les variations de couleurs qui les caractérisent. Hélène Cao précise cependant que Debussy se montrait « agac[é] » par le parallèle...

Le compositeur définissait ses Nocturnes en ces termes : _« Nuages : c’est l’aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages, finissant dans une agonie grise, doucement teintée de blanc. Fêtes : c’est le mouvement, le rythme dansant de l’atmosphère avec des éclats de lumière brusque, c’est aussi l’épisode d’un cortège (vision éblouissante et chimérique) passant à travers la fête, se confondant en elle, mais le fond reste, s’obstine, et c’est toujours la fête et son mélange de musique, de poussière lumineuse participant à un rythme total. Sirènes : c’est la mer et son rythme innombrable, puis, parmi les vagues argentées de lune, s’entend, rit et passe le chant mystérieux des sirènes »._