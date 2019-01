Szymanowski : Nocturne et Tarentelle pour violon et piano, op. 28, par Waley-Cohen et Watkins

En deux parties, la nocturne et la tarentelle forment parmi les meilleurs pages d’un des plus remarquables compositeurs polonais du XXe siècle.

La Nocturne et Tarentelle pour violon et piano est une oeuvre de Karol Szymanowski (1882-1937). Elle témoigne de l’amitié profonde qui le lie alors au pianiste Arthur Rubinstein et au violoniste Paul Kochanski pour qui il compose cette oeuvre en deux parties. La première, reprenant le genre romantique par excellence de la nocturne, forme une introduction très mystérieuse et langoureuse. À l’opposé, la deuxième partie dévoile des passages particulièrement rapides techniques évoquant notamment l’écriture de Pablo de Sarasate. La tarentelle porte bien son nom qui désigne à l’origine des danses originaires du sud de l’Italie censées soigner certains épisodes de folie alors imputés aux morsures de tarentules.