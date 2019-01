Sarasate : Navarra, danse espagnole pour deux violons et piano, op. 33, par Mohri, Delahunt et Bouchkov

Comme en danse, cette pièce demande une parfaite synchronisation de la part des interprètes.

Navarra, composée en 1889 par le compositeur et violoniste espagnol Pablo de Sarasate (1844–1908), est une danse espagnole pour deux violons et piano. Considéré comme l’un des plus grands, Pablo de Sarasate composait des pièces où lui-même pouvait montrer l’étendue de son talent. Dans celle-ci, le niveau d’exigence s’en trouve par conséquent particulièrement élevé : comme en danse, la coordination ne laisse place à aucune faute. Les deux violons jouent à la tierce l’un de l’autre, les passages solistes se composent d’incroyables pizzicati à la main gauche : l'écriture de Sarasate est à la hauteur da sa réputation.