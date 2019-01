Julia Blondeau : Namenlosen, par l'Ensemble Intercontemporain

Namenlosen est une commande passée par Françoise et Jean-Philippe Billarant et jouée pour la première fois par l’Ensemble Intercontemporain à l’occasion du Festival Manifeste en juin 2017.

Elle est écrite pour quatre solistes, une flûte, un hautbois, une trompette et un alto, et un ensemble électronique. Le titre vient d’une citation de Walter Benjamin, dans laquelle il est plus difficile d’honorer la mémoire des anonymes que celle des gens connus.