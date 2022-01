Nacio Herb Brown / Arthur Freed : Chantons sous la pluie "Broadway Melody"

Extrait de la grande émission “42e rue fait son show” du 13 décembre 2021, en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et présentée par Laurent Valière.

Edouard Thiebaut (Alias Don Lockwood, chant & danse), Mickey De Marco (Alias Cosmo, chant & danse), Sandrine Mallick, Ellie Van Gele, Andrew Halliday, Romane Gence et Eva Tesiorowski (choeurs), Clément Bernard-Cabrel, Carla Dona, Grégory Garell, Guillemette Buffet, Maxime Pannetrat, Lara Pegliasco, Robin Morgenthaler, Lison Derefat, Cédric Chupin et Alexia Cuvelier (danse), le Grand Orchestre de 42e rue et les musiciens de l'Orchestre national de France, sous la direction de Patrice Peyriéras, interprètent "Broadway Melody" de la comédie musicale "Chantons sous la pluie" (Musique : Nacio Herb Brown - Paroles : Arthur Freed - Orchestration : Patrick Leterme).