Isabelle Aboulker : "Le Nom des arbres", extrait de "Myla et l'arbre bateau" sous la direction de Camille Bourrouillou

Camille Bourrouillou dirige la Maîtrise de Radio France dans "Le Nom des arbres", extrait de "Myla et l'arbre bateau" d'Isabelle Aboulker. Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

Isabelle Aboulker compose la musique et le texte de Myla et l’Arbre-bateau en 2014. L’œuvre s’inscrit dans le cadre du projet « Trois compositeurs écrivent pour l’école » lancé par l’Académie musicale de Villecroze, auquel participent également Julien Joubert et Alexandros Markeas. Elle est créée le 30 mai 2015 par la Maîtrise de Radio France.

Myla et l’Arbre-bateau met en scène une petite fille, Myla. Lors de promenades en forêt avec son grand-père, elle apprend le nom de tous les arbres. « Le Nom des arbres » ouvre et referme le cycle de chansons et se présente sous la forme d’un abécédaire.