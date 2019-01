Rachmaninov : Morceaux de fantaisie pour piano, op. 3, par Alexandre Tharaud

Parmi cet ensemble de cinq pièces du compositeur russe, on retrouve notamment le célébrissime Prélude en Do dièse mineur.

Les Morceaux de fantaisie pour piano composées par Sergueï Rachmaninov (1873-1943) en 1892, sont constitués de cinq pièces : l’Élégie, le Prélude, la Mélodie, Polichinelle et la Sérénade. Parmi elles, le Prélude en Do dièse mineur connut un succès sans pareil, le public allant même jusqu’à crier, à ses concerts, “Do dièse” pour le réclamer de la part du compositeur et pianiste russe, que ce soit en Russie avant son exil ou ensuite aux États-Unis. Lui, au contraire, finit par s’en lasser très rapidement.