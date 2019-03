Tomas Luis de Victoria : Magnificat et Salva nos tirés de la Missa pro Victoria par l'ensemble Doulce

L'ensemble Doulce Mémoire dirigé par Denis Raisin Dadre interprète le Magnificat et Salva nos, stella maris (Plain-chant, chant de sortie) tirés de la Missa pro Victoria de Tomas Luis de Victoria. Enregistré le 17 septembre 2017 à l'Abbatiale d'Ambronay, dans le cadre du Festival d'Ambronay.

La Missa pro Victoria vous donnera un petit aperçu de l’éclat et du faste des messes données à la Renaissance. L'oeuvre se caractérise notamment par une alternance « entre musique polyphonique complexe, récitation en plain-chant, musique instrumentale », alternance qui n’était proposée qu’au cours de grandes fêtes religieuses comme Noël ou Pâques, comme l’explique Denis Raisin Dadre, directeur musical et fondateur de Doulce Mémoire, ensemble de musique ancienne né en 1989 et très actif dans la vallée de la Loire.

Pour écrire sa Missa pro Victoria, le compositeur espagnol Tomás Luis de Victoria s’inspire de la Bataille de Clément Janequin. L’œuvre relève ainsi de ce qu’on appelle la « messe-parodie », une forme de messe polyphonique fondée sur une œuvre déjà existante et très employée à la Renaissance.

Chaque compositeur apporte néanmoins sa touche d’originalité. Contrairement à Clément Janequin, Tomás Luis de Victoria écrit sa messe pour neuf voix et non quatre, avec deux chœurs, l’un à quatre voix, l’autre à cinq.