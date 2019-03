André Caplet : "Gloria" de la "Messe à trois voix" sous la direction de Marie-Noëlle Maerten

La Maîtrise de Radio France dirigée par Marie-Noëlle Maerten interprète le "Gloria" de la "Messe à trois voix" d'André Caplet. Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

« Si j’étais capable d’écrire quatre mesures parfaites, je serais complètement heureux ». Modeste, André Caplet ? Ne serait-ce pas justement cette modestie qui l’a quelque peu laissé dans l’ombre de ses contemporains ? Lauréat du Prix de Rome devant Maurice Ravel en 1901, chef d’orchestre puis directeur de la musique à l’Opéra de Boston, compositeur, André Caplet est cependant surtout connu pour avoir orchestré certaines des œuvres de son ami Debussy, notamment La Boîte à joujoux et Children’s Corner.

Il est pourtant lui-même l’auteur d’un catalogue fourni et varié auquel figurent Le Miroir de Jésus, Épiphanie (pour violoncelle et piano), Le Masque de la mort rouge… Inspirée par le chant grégorien, sa Messe à trois voix est créée à la Sainte-Chapelle de Paris le 13 juin 1922. Elle comprend cinq parties, un « Kyrie eleison », un « Gloria », un « Sanctus », un « Agnus Dei » et un « O Salutaris ». Les chanteurs de la Maîtrise de Radio France interprètent ici le « Gloria ».