Mel Brooks / Thomas Meehan / Thierry Boulanger : Les producteurs "Le Roi de Broadway"

Extrait de la grande émission “42e rue fait son show” du 13 décembre 2021, en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et présentée par Laurent Valière.

Serge Postigo (soliste), Régis Valée, Roxane Le Texier, Alexandre Bernot, Loaï Rahman, Léo Maindron, Sébastien Paulet, Hervé Lewandowski, Mélissa Linton, Véronique Hatat, Eva Tesiorovski, Marianne Orlowski, Carla Hugon (comédiens), François Chambert : clarinette / saxophone soprano, Jean-Pierre Solves : saxophone soprano / clarinette / flûte, Jean-Francois Quellec : trombone, Benoît Dunoyer : contrebasse, Benoit Urbain : accordéon, Franck Steckar : percussions et Thierry Boulanger : piano/ direction interprètent "Le Roi de Broadway" de la comédie musicale "Les producteurs" (Paroles et musique : Mel Brooks et Thomas Meehan - Adaptation française : Nicolas Engel - Orchestration : Thierry Boulanger).