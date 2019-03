Ligeti : Lux Aeterna

Le Choeur de Radio France dirigé par Zoltan Pad interprète Lux Aeterna de György Ligeti. Extrait du concert donné le 16 mars 2019 en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio.

Lux Aeterna est créé le 2 novembre 1966 à la commande du chef de choeur Clytus Gottwald, qui enregistre un disque avec son ensemble de 16 voix solistes, à la Schola Cantorum de Stuttgart. Lux Aeterna, qui signifie "Lumière éternelle", est un des textes composant la Messe des Morts (Requiem), que justement Ligeti n'avait pas utilisé pour son Requiem composé entre 1963 et 1965. Il va non seulement devenir un des classiques de la musique chorale contemporaine, mais bénéficie d'une publicité inattendue avec son utilisation dans 2001, l'Odyssée de l'Espace (scène de rencontre entre l'espèce humaine et une entité extraterrestre, le monolithe), pour laquelle Stanley Kubrick n'avait pas demandé les droits à Ligeti (ce qui lui vaudra un procès).

La couleur sonore de Lux Aeterna est en effet plus "lumineuse" que celle du Requiem. Györgi Ligeti la qualifie de "métallique". Les harmonies changent de manière imperceptible, si bien qu'il faut écouter suffisamment longtemps le morceau pour pouvoir remarquer et apprécier les changements : d'où l'impression d'éternité. Le compositeur hongrois compare Lux Aeterna à cette image : " A la surface immobile de l'eau on voit se refléter une image, puis l'eau se ride, l'image s'altère et disparaît. Très progressivement la surface de l'eau s'immobilise, apparaît ensuite une nouvelle image, différente."