Lou Tavano et ses musiciens interprètent "Petite Pomme"

Durée : 4 minutes

Lou Tavano (chant), Alexey Asantcheeff (piano et chants russes), Maxime Berton (saxophone), Alexandre Perrot (contrebasse) et Ariel Tessier (batterie) interprètent "Petite Pomme" tiré de l'album "For You". Enregistré le 18 mars 2016 au studio 107 de la Maison de la Radio dans le cadre de la "Matinale culturelle".

