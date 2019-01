Sampo Haapamäki : Logo pour violon et électronique, par Rachel Koblyakov

Une courte pièce pour violon et électronique, composée en 2013 par Haapamäki durant son cursus à l’IRCAM.

Logo consiste en un travail personnel sur le mélange des univers instrumentaux. Première et unique composition pour live électronique d’Haapamäki, cet ancien élève de Tristan Murail à l’université Columbia (New York) s’inscrit dans sa filiation. Finlandais, Sampo Haapamäki écrit la partition de Logo pendant son cursus à l’Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique, à l’intention du violoniste Eun-Joo Lee. En avril 2013, le compositeur et le violoniste donnent leur première au sein de l’espace de projection parisien de l’IRCAM.