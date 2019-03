Finale du Concours Voix Nouvelles 2018 présentée par Natalie Dessay

Natalie Dessay présente la Finale du Concours Voix Nouvelles 2018, un concours destiné à révéler de jeunes talents lyriques. Accompagnés par l'Orchestre Colonne placé sous la direction de Laurent Petitgirard, les douze finalistes interprètent chacun deux airs d'opéra, l'un en français et l'autre en langue étrangère. Concert enregistré le samedi 10 février 2018 à l'Opéra Comique (Paris).

Lancé en 1988, le Concours Voix Nouvelles a permis de révéler quelques grands noms d’artistes lyriques comme entre autres la soprano Natalie Dessay, lauréate en 1988, le baryton Stéphane Degout en 1998 ou encore la mezzo-soprano Karine Deshayes en 2002. Il s’adresse aux chanteurs de moins de 32 ans et leur offre la chance d’être entendu par des professionnels.

Parmi les quelques lauréats de l’année 2018, vous entendrez Hélène Carpentier dans deux airs, l’un tiré de I Puritani (Les Puritains) de Bellini et l’autre de Roméo Juliette de Gounod. Anas Séguin interprète lui aussi un extrait de I Puritani et un autre du Faust de Gounod, tandis qu’Eva Zaïcik campe les rôles d’Eros dans Psyché d’Ambroise Thomas et d'Isabella dans L’Italiana in Algeri (L’Italienne à Alger) de Rossini. Au programme également, Otello, Don Carlo et Ernani de Verdi, La Bohème de Puccini, Carmen et LesPêcheurs de perles de Bizet, Die Zauberflöte (La Flûte enchantée) de Mozart…