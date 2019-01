Rachmaninov : Le Rocher, op. 7, sous la direction de Vasily Petrenko

Dans cette oeuvre de jeunesse inspirée par la littérature russe, Rachmaninov se frotte à l'écriture orchestrale, avant de s'attaquer directement à la symphonie.

Le Rocher est un poème symphonique de Sergueï Rachmaninov (1873-1943) composé en 1893. À l’époque, ce genre représente un moyen pour le compositeur de se frotter à l’écriture orchestrale sans les contraintes d’une symphonie. S’il égare plusieurs de ces œuvres de jeunesse, ce n’est pas le cas du Rocher qui reprend deux vers du poète russe Lermontov : « Sur le sein d’un gigantesque rocher /Un petit nuage doré a sommeillé une nuit durant. »

À partir de ces vers, Tchekhov élabore sa nouvelle Pendant Le Voyage qui inspire Rachmaninov : un homme, représenté par un thème obscur qui ouvre l’oeuvre avec bassons, violoncelle et contrebasses, passe une nuit dans une auberge en compagnie d’une femme qu’il vient de rencontrer et représentée par un solo de flûte en arabesque. Toute la nuit, il lui raconte les tragédies qui ont marqué sa vie. Rachmaninov introduit alors un troisième thème symbolisant le désir les reliant. Au matin pourtant, la femme quitte l’auberge et ne reste plus que ce thème sombre, synonyme de solitude et tristesse. Oeuvre de jeunesse, Le Rocher offre déjà un large aperçu de la sensibilité musicale du compositeur russe.