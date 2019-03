Rossini : Le Comte Ory dirigé par Louis Langrée et mis en scène par Denis Podalydès

Louis Langrée dirige l'Orchestre des Champs-Elysées dans le Comte Ory, opéra de Gioacchino Rossini, dans une version mise en scène par Denis Podalydès. Avec Philippe Talbot dans le rôle du Comte Ory, Julie Fuchs dans celui de la Comtesse, Gaëlle Arquez en Isolier, Jodie Devos en Alice... Enregistré le 29 décembre 2017 à l'Opéra Comique (Paris).

Lors de la création du Comte Ory à l’Opéra de Paris en 1828, le talent de Gioacchino Rossini n’est plus à prouver. Trois ans plus tôt déjà, le répertoire du Théâtre-Italien – une institution rattachée à l’Opéra, est pour moitié composé de ses œuvres. LeComte Ory connaît un tel succès qu’il est repris près de 400 fois entre 1828 et 1884.

Pourtant, l’œuvre puise largement son matériau dans d’anciennes productions. Signé Eugène Scribe, autre nom à succès de ce début du 19e siècle, le livret reprend un vaudeville écrit une douzaine d’années auparavant. Rossini empreinte de son côté plusieurs morceaux à un autre de ses opéras, Il Viaggio a Reims (Le Voyage à Reims).

L’histoire prend place au temps des croisades. La Comtesse Adèle se retrouve livrée à elle-même après le départ de son frère, le Comte de Formoutiers. Profitant de l’absence du seigneur, le très libertin Comte Ory tente de séduire la jeune femme, non sans ruse. Son jeune page Isolier, également amoureux de la Comtesse, montre quant à lui des intentions plus vertueuses.