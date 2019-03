Mendelssohn : "Laudate Pueri" sous la direction de Sofi Jeannin

La Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin interprète "Laudate Pueri" (Louez, enfants), extrait des Trois motets de Felix Mendelssohn. Elle est accompagnée par Vincent Warnier. Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

La musique religieuse occupe une place importante dans l’œuvre de Felix Mendelssohn. En témoignent ses oratorios Paulus et Elias, mais aussi ses Trois Motets pour voix de femmes composés entre 1830 et 1832. L’œuvre est dédiée aux religieuses de l’église de la Trinité-des-Monts à Rome.

En 1837, le compositeur révise sa partition et écrit un Laudate Pueri à partir des psaumes 113 et 128 pour remplacer le deuxième motet, O Beata. « Voix de solistes et tutti s’opposent dans le trio comme dans un dialogue des voix terrestres et célestes, amplifiant la troublante confusion entre les enfants et les anges » (François-Gildas Tual).