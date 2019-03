Haendel : La Resurrezione sous la direction d'Ottavio Dantone

Ottavio Dantone dirige l'Accademia Bizantina dans La Resurrezione de Georg Friedrich Haendel. Avec 7 Emőke Baráth, Hasnaa Bennani, Delphine Galou, Martin Vanberg, Lisandro Abadie. Enregistré le 23 septembre 2017 dans le cadre du Festival de musique baroque d'Ambronay.

Alors qu’il rentre tout juste de Florence après la création de Rodrigo, son premier opéra italien, Haendel reçoit une commande du marquis italien Francesco-Maria Ruspoli. Les deux hommes ont déjà collaboré. Il s’agit cette fois-ci d’écrire un grand oratorio du nom de La resurrezione afin de célébrer les fêtes de Pâques de 1708.

La première a lieu le 1er avril, au Palazzo Bonelli. Le musicologue Frank Langlois explique qu’à cette époque, on ne peut représenter d’opéra à Rome, d’où le choix du genre de l’oratorio. De la même manière, les femmes n’ont pas le droit de se produire dans des « œuvres musicales et scéniques » d’inspiration sacrée.

Ruspoli et Haendel prennent pourtant le risque de faire chanter la grande Margherita Durastanti dans le rôle de Maria-Maddalena le jour de la création. Mécontent, le Pape censure le marquis et le musicien, contraints de recruter un castrat pour les représentations suivantes. Il n’en demeure pas moins que l’œuvre connaît un grand succès et marque le début d’une intéressante collaboration entre Haendel et son librettiste Carlo-Sigismondo Capece.