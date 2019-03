Jean Planel : "La Légende de saint Nicolas" sous la direction de Sofi Jeannin

La Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin interprète "La Légende de saint Nicolas", extrait des "Choeurs à trois voix égales" de Jean Planel. Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

Peu de temps après la guerre, Jean Planel fonde la Maîtrise de Radio France aux côtés, entre autres, d’Henry Barraud, de Maurice David et de son frère Robert Planel. Fils du compositeur Alphonse Planel, Jean grandit dans la musique. Il étudie le chant auprès de Louise Grandjean et la composition aux côtés de Paul Vidal.

Il est notamment l’auteur de la cantate La Chute du tyran, composée en 1947, d’une Cantate de Noël, de mélodies et de nombreux chœurs. « Sa collection de chant choral mêle chants populaires et pièces originales », note le musicologue François-Gildas Tual. « Dormeuse » et « La Légende de saint Nicolas », deux de ses Chœurs à trois voix égales, sont extraits de sa Collection de chant choral et ont été édités l’un en 1961, l'autre en 1958.