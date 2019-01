Mompou : Paisajes, "La fuente y la campana" (extraits), pièce pour piano, joué par Coppola

L'interprétation du pianiste français Guillaume Coppola dévoile toute la finesse de cette pièce signée Mompou, évocation d'une soirée amoureuse.

La fuente y la campana ("La Fontaine et la Cloche") est un extrait de Paisajes ("Paysages"), un recueil de trois pièces écrites entre 1942 et 1960 par le compositeur catalan Federico Mompou (1893-1987). L'oeuvre, légère et sentimentale, évoque une soirée que Mompou aurait passé près de la Cathédrale de Barcelone avec sa fiancée.