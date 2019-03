Julien Joubert : "Pas d'idée", extrait de "La Cuisine de Josquin et Léonie", sous la direction de Marie-Noëlle Maerten

Le pianiste et compositeur Julien Joubert accompagne la Maîtrise de Radio France dirigée par Marie-Noëlle Maerten dans "Pas d'idée", tiré de "La Cuisine de Josquin et Léonie". Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

La Maîtrise de Radio France est aujourd’hui familière de la musique de Julien Joubert. Elle a en effet créé nombre de ses œuvres comme Histoire vraie (1999), Placide (2000), La Reine des Glaces (2003), La Cuisine de Josquin et Léonie (2006)… Un travail d’équipe qui fonctionne puisque le compositeur dit apprécier son « investissement », son « professionnalisme » et son côté passionné (François-Gildas Tual).

Son conte musical La Cuisine de Josquin et Léonie s’inscrit dans la tradition des musiques de table et alterne « dialogues parlés et chœurs chantés ». Commande Radio France, l'oeuvre est « dédiée à Marie-Noëlle ».