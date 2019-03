Julien Joubert : "Leçon de perspective" extrait de "L'Atelier du Nouveau Monde" direction de Marie-Noëlle Maerten

Le pianiste et compositeur Julien Joubert accompagne la Maîtrise de Radio France dirigée par Marie-Noëlle Maerten dans "Leçon de perspective", tiré de "L'Atelier du Nouveau Monde". Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

La Maîtrise de Radio France est aujourd’hui familière de la musique de Julien Joubert. Elle a en effet créé nombre de ses œuvres comme Histoire vraie (1999), Placide (2000), La Reine des Glaces (2003), La Cuisine de Josquin et Léonie (2006)… Un travail d’équipe qui fonctionne puisque le compositeur dit apprécier son « investissement », son « professionnalisme » et son côté passionné (François-Gildas Tual).

Pour son opéra L’Atelier du Nouveau Monde, le compositeur et son librettiste Gaël Lepingle écrivent une série de chansons qui font écho à l’Histoire du XVe siècle. On y rencontre Léonard de Vinci, Christophe Colomb, Jeanne d’Arc, mais aussi l’Imprimerie, la Grande Peste et la Perspective, d’où le titre de l’extrait dirigé par Marie-Noëlle Maerten, « Leçon de perspective ».