Johann Strauss II : Die Fledermaus (La chauve-souris), Ouverture

Sous la direction de Mikko Franck, l'Orchestre philharmonique de Radio France joue l'Ouverture de la Chauve-Souris de Johannn Strauss II. Extrait du concert donné le 17 décembre 2021 à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.

C’est dans la localité imaginaire de « Pincornet-les-Bœufs » que Ludovic Halévy et Henri Meilhac situèrent en 1872 l’action de leur comédie en trois actes Le Réveillon. On y entend tout d’abord « un violon qui joue une fantaisie sur La Favorite [opéra de Donizetti] », et le personnage de Pernette déclare à ce sujet : « Que le diable emporte le crincrin… » Déjà librettistes des plus grands opéras-bouffes d’Offenbach, bientôt de Carmen de Bizet, Meilhac et Halévy allaient inspirer une opérette viennoise et pas des moindres à partir de ce Réveillon créé à Paris, au Théâtre du Palais-Royal, mais bientôt repris en Autriche.

Richard Genée, chef d’orchestre au Theater an der Wien, et le dramaturge Karl Haffner s’en emparèrent en effet pour écrire le livret de Die Fledermaus (« La Chauve-Souris ») de Johann Strauss fils. Ce n’était qu’un juste retour des choses, Meilhac et Halévy s’étant eux-mêmes inspirés de la pièce d’un auteur allemand, Das Gefängnis (« La Prison ») de Roderich Benedix. Il y aura d’autres allers-retours : La Chauve-Souris de Strauss sera remaniée en 1877 pour sa reprise parisienne, sous le titre La Tzigane, par Victor Wilder et Alfred Delacour, avec des insertions de Cagliostro, autre opérette de Strauss ! Sans parler d’une nouvelle version francophone de Paul Ferrier en 1904…

Composée en quarante-deux jours seulement, avec l’assistance de Genée, l’œuvre séduit immédiatement l’auditeur, dès les premières notes de son Ouverture. Entre un délicieux thème repris par le hautbois, une délicate polka exposée au premier acte, et surtout une somptueuse valse, cette page favorite des orchestres du monde entier propose un savoureux pot-pourri des péripéties à venir. Si Johann Strauss n’obtint pas le succès attendu lors de la première, son œuvre s’est définitivement inscrite au répertoire des théâtres du monde entier.