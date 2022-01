Johann Strauss I : Lorelei Rhein Klänge

Sous la direction de Mikko Franck, l'Orchestre philharmonique de Radio France joue Lorelei Rhein Klänge de Johann Strauss I. Extrait du concert donné le 17 décembre 2021 à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.

Chaque 1er janvier, depuis des décennies, les spectateurs du Musikverein de Vienne frappent des mains en cadence, ainsi que des millions de téléspectateurs à travers le monde, au son de la Marche de Radetzky de Johann Strauss père, qui conclut traditionnellement le concert du nouvel an de l’Orchestre philharmonique de Vienne. Célébration de la victoire du maréchal autrichien Joseph Radetzky von Radetz sur les Piémontais, lors de la bataille de Custoza, cette partition fut triomphalement créée le 31 août 1848, dans un parc viennois de rassemblements populaires, le Wasserglacis (ou « Glacis d’eau »).

Une fontaine d’eau potable avait donné son nom à ce lieu de promenade, aujourd’hui occupé par le Stadtpark (« Parc municipal ») qui abrite la célèbre statue dorée de Johann Strauss fils jouant du violon. C’est dans ce Wasserglacis que Johann Strauss père présenta pour la première fois sa valse Lorelei Rhein Klänge (« Sons du Rhin de la Lorelei »), le 19 août 1843. Alors âgé de trente-neuf ans, enfant de taverniers, le compositeur avait commencé sa carrière de violoniste dans le quatuor à cordes de Joseph Lanner, dont il allait bientôt concurrencer l’orchestre de valses. Le succès de Strauss s’étendit peu à peu à toute l’Europe, et la mort de Lanner, le 14 avril 1843, lui laissa le champ libre dans ce répertoire.

Cette valse opus 154, présentée cette année-là, rendait donc hommage à une figure légendaire de la culture germanique : la Lorelei à qui Heinrich Heine, en 1824, avait consacré sa plus célèbre poésie, mise en musique vers 1840 par Franz Liszt et Clara Schumann. Loin du chant mystérieux et mortel de cette nymphe plongeant les navigateurs imprudents au fond du Rhin, la musique de Strauss offre une grâce insouciante à laquelle le réalisateur Ernst Marischka ne fut pas insensible. En 1954, dans son film Les Jeunes Années d’une reine, il fit danser Romy Schneider alias la Queen Victoria, en compagnie d’Adrian Hoven en Prince Albert, au son de cette valse jouée dans une auberge par un modeste piano.